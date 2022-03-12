Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 00:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Buzlu yolda kayan yolcu otobüsü kamyonete çarptı: Faciadan dönüldü
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ta yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak kamyonete çarptı. Otobüste bulunan 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı.
Akşam saatlerinde Zonguldak-Ereğli yolu Elmacı mevkiinde, yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle 500 metre kaydı.
Kontrolden çıkan otobüs kamyonetle çarpıştı.
Büyük bir faciadan dönülen kazada yolcular büyük panik yaşadı.
Faciadan dönüldü
Şans eseri kazada yaralanan olmazken yolcu otobüsünde maddi hasar meydan geldi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yolcular başka otobüsle Zonguldak’a taşındı.
Etiketler: Zonguldak
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