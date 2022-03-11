Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 23:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da adliyeye bıçakla girmeye çalışan kişi gözaltına alındı
İstanbul Adliye Sarayı'na çantasında iki bıçakla gelen bir kişi, x-ray cihazında bıçakları fark eden güvenlik görevlilerince yakalandı. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Çantasında biri 27 santim, diğeri 20 santim uzunluğunda iki bıçakla adliyeye girmeye kalktı, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
İstanbul Adalet Sarayı'na giden şüpheli, müracaat savcılığına gitmek istedi.
İçeri girmeye çalıştı ancak x-ray cihazı uyarı verdi. x-ray operatörü ekranda bıçakları fark etti.
Soruşturma başlatıldı
Çantada, 1 Adet kılıf içerisinde kama ve 1 adet yandan açılmalı, tahta saplı ve oluklu çakı vardı.
Hemen polise haber verildi, şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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