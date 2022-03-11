Çantasında biri 27 santim, diğeri 20 santim uzunluğunda iki bıçakla adliyeye girmeye kalktı, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na giden şüpheli, müracaat savcılığına gitmek istedi.

İçeri girmeye çalıştı ancak x-ray cihazı uyarı verdi. x-ray operatörü ekranda bıçakları fark etti.

Soruşturma başlatıldı

Çantada, 1 Adet kılıf içerisinde kama ve 1 adet yandan açılmalı, tahta saplı ve oluklu çakı vardı.

Hemen polise haber verildi, şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında soruşturma başlattı.