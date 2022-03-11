Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ton kaçak akaryakıtı piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheliler yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da ekipler kaçakçılara geçit vermiyor. Kentte düzenlenen operasyonda iki ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir adrese perasyon düzenledi.
Operasyonda tank içinde atık yağ ile kimyasal madde karıştırılarak elde edilen iki ton kaçak yakıt bulundu.
Şüphelilerin kaçak yakıtı piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirtildi.
Gözaltına alınan Ü.A. ve G.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Aydın Akaryakıt Kaçakçılık
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