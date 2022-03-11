Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalıştığı bankadan 140 bin euro çalan zanlı alışverişte yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da çalıştığı bankadan 140 bin euro çalan şüpheli, alışveriş yaparken yakalandı. Ekiplerin Kayseri'de buldukları şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İstanbul'da özel bir bankada görevli B.A., dün çalıştığı bankadan 140 bin euro çalarak kaçtı.
Zanlının Kayseri'ye geleceği bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmaların ardından şüpheliyi, çaldığı paralarla Melikgazi ilçesindeki alışveriş merkezinde kıyafet alırken yakaladı.
[Fotoğraf: AA]
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Haberler
- 23:19
- 23:04
- 23:01
- 22:59
- 23:31
Sıradaki Haber
Buz tutan yolda 13 araç birbirine girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz