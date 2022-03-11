Meteorolojik verilere göre, Düzce'de yarın yoğun kar yağışı beklendiği, bu nedenle ulaşımda aksamalar nedeniyle birtakım yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim öğretim kurumlarındaki ders, kurs ve sınav faaliyetlerine 2 gün ara verilmiştir."

Erzincan

Erzincan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Vali Mehmet Makas sosyal medya hesabından şu bilgiyi paylaştı:

"Bu nedenle 12-13 Mart'ta özel kurslar, rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, özel okulların telafi kursları ve tüm eğitim faaliyetlerine ara verildi."

Bitlis

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı kurslar cumartesi günü tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı, Bitlis merkez okullarımızda devam eden destekleme - yetiştirme kursları ve özel eğitim kurslarına 12 Mart Cumartesi 1 gün ara verilmiştir."