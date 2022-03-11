İki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım olumsuz etkileniyor.

D-100 kara yolunda ekipler, yaşanabilecek kazaların önüne geçmek ve yolda biriken karların temizlenmesi için trafik akışını zaman zaman keserek kar küreme çalışması yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor

Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu kesiminde ise ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Bu araçlar, tır parkları ve istasyonlara yönlendirilerek bekletiliyor.

Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi kar nedeniyle durduruldu

Bolu Valiliği, kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a gidiş yönünde, Anadolu Otoyolu'nda Dörtdivan Tesisleri girişi, D-100 kara yolunda ise Elmalık Kavşağı'nda tır ve kamyon trafiğine izin verilmediğini açıkladı.

Açıklamada, ulaşımın normale dönmesi için hava ve yol durumunun yakından takip edildiği aktarıldı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının 2 gün daha devam etmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]