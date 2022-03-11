Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt-Erzurum kara yolunda çığ
[Fotoğraf: AA]
Yurdun büyük kesiminde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı
Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nde akşam yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi.
Çığ nedeniyle kara yolunda bir süre ulaşım sağlanamadı.
Karayolları ekiplerinin, iş makineleriyle yürüttüğü yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu yol ulaşıma açıldı.
Öte yandan, genişletme çalışmalarının sürdüğü güzergahta, trafik ekiplerince çekici türü araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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