Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 21:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT'nin eski Tokat Muhabiri Hüsamettin Turgut toprağa verildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
33 yıl Tokat'ta TRT Muhabirliği görevini yürüten Hüsamettin Turgut düzenlenen törenle toprağa verildi.
80 yaşındaki Hüsamettin Turgut, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele ediyordu.
Çarşamba günü rahatsızlanan Turgut, hayatını kaybetti.
Hüsamettin Turgut'un cenazesi, Tokat Ali Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'na defnedildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tokat'ta yerel gündeme 50 yılı aşkın bir süre ışık tutan Turgut, TRT ve Anadolu Ajansı için sayısız çalışma yürüttü. 33 yıl boyunca TRT Tokat Muhabirliği yaparak bölgeden haberleri izleyiciyle buluşturdu.
Son Haberler
- 21:24
- 20:52
- 21:13
- 20:34
- 20:24
Sıradaki Haber
Ankara'da toplu taşıma ücretleri arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz