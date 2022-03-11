80 yaşındaki Hüsamettin Turgut, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele ediyordu.

Çarşamba günü rahatsızlanan Turgut, hayatını kaybetti.

Hüsamettin Turgut'un cenazesi, Tokat Ali Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'na defnedildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Tokat'ta yerel gündeme 50 yılı aşkın bir süre ışık tutan Turgut, TRT ve Anadolu Ajansı için sayısız çalışma yürüttü. 33 yıl boyunca TRT Tokat Muhabirliği yaparak bölgeden haberleri izleyiciyle buluşturdu.