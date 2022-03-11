Cizre'de aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü.

Serhat Ürün yönetimindeki otomobil, Cizre girişindeki yolda kısmen su birikintisi içinde kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Araçta eşi ve çocuğuyla mahsur kalan Ürün, telefonla itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, Serhat Ürün ile eşini ve çocuğunu kurtardı. Araç ise çekiciyle alındı.