Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 19:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta sağanak yolları göle çevirdi: Mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Kısmen suya gömülen otomobilin içinde mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cizre'de aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü.
Serhat Ürün yönetimindeki otomobil, Cizre girişindeki yolda kısmen su birikintisi içinde kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Araçta eşi ve çocuğuyla mahsur kalan Ürün, telefonla itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye giden ekipler, Serhat Ürün ile eşini ve çocuğunu kurtardı. Araç ise çekiciyle alındı.
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