Ilgaz Dağı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz geçidinde kar yağışı etkili oluyor.

Çatalzeytin-Kastamonu kara yolu Yılanlıkaya mevkiinde de yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi. Çığ düşmesi sonucu yol bir süreliğine çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: İHA]

Karayolları 152. Şube Şefliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yol, kısa sürede tekrar trafiğe açıldı.

Görevliler, tek şeridin açılabildiği, yolda zincirsiz ve ağır tonajlı araçlar için Çatalzeytin'den hem Kastamonu istikametine hem de Abana istikametine geçişin kapatıldığını aktardı.

[Fotoğraf: İHA]

Sürücüler zor anlar yaşıyor

İnebolu, Cide, Şenpazar ilçelerine ulaşımı sağlayan kara yollarında da kar yağışı devam ediyor. Abana-İnebolu kara yolunda kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Araçlar 1,5 metreye yaklaşan karın altında kaldı

Küre'de etkili olan yoğun yağışın ardından kar kalınlığı ilçe merkezinde 1,5 metreye yaklaştı.

Vatandaşlar, evlerin çatılarında ve araçlarının bulunduğu alanlarda kar küreme çalışması yapıyor. Kar altında kalan araçları bulmak ise hayli vakit alıyor.

[Fotoğraf: AA]

İlçe merkezi ve köylerde karla mücadele çalışması yoğun şekilde sürüyor. Ekipler, iş makineleriyle ilçe merkezindeki karı dışarıya taşıyor. İlçe merkezinde mahsur kalan bazı araçlar vatandaşlar tarafından itilerek bulunduğu yerden çıkartılıyor.

[Fotoğraf: AA]