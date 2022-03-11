Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da kar yağışı: Kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Aksaray'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde kapatılan yollar, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle Aksaray-Adana, Aksaray-Nevşehir kara yolları gidiş yönü araç trafiğine kapatıldı.
AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri araçlarda mahsur kalanların yardımına koştu.
Ulaşım normale döndü
Karayolları ekipleri, kapanan kara yollarını açmak için iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Ekiplerin çalışması sonucu Aksaray'ı çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşım normale döndü. Dinlenme tesislerinde bekletilen araçlar, polis ve Karayolları ekiplerinin kontrolünde yola çıkmaya başladı.
Polis ekipleri, sürücüleri hız ve ani manevra yapmamaları, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Aksaray Kar Yağışı
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