Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklu
[Fotoğraf: Arşiv]
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkelerinde bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü iddia edilen Suriye uyruklu A.T., A.M. ve K.İ.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T. ile A.M. tutuklanırken, K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerince 8 Mart'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alınmış, dijital materyallere el konulmuştu.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
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