Halil O. idaresindeki işçi servisi, Düzce 1'inci Organize Sanayi Bölgesi Duraklar mevkiinde kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Sürücü ile 11 işçi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İşçilerden bazılarının ağrı hissettiğini belirtmesi üzerine minibüsteki tüm yolcular hastaneye gönderildi.

Tedbir amaçlı tedavi altına alınan minibüs sürücüsü ve işçilerin sağlık durumu iyi.