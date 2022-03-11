Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 13:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolda kalan İETT otobüsünü yolcular kurtardı
İstanbul Küçükçekmece'de kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan İETT otobüsünü, yolcular iterek hareket ettirdi.
İstanbul'da dün başlayan ve bugün etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Küçükçekmece ilçesinin İkitelli mevkisinde bir İETT otobüsü, kar nedeniyle yolda ilerleyemedi.
Mahsur kalan İETT otobüsü, yolcuların yardımıyla itilerek bulunduğu yerden hareket ettirildi.
Bölgede birçok araç mahsur kaldı.
Etiketler: İETT İstanbul Kar Yağışı Ulaşım
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