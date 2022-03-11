Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: DHA (arşiv)]
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2011-2012 yıllarındaki kaymakam adaylığı sınavlarıyla ilgili hakkında beyan bulunan, örgüt içi ankesörlü/ardışık arama kayıtları deşifre edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 14 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüpheliler, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
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