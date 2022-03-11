Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 12:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Unkapanı Köprüsü trafiğe açıldı
Bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle trafiğe kapatılan Unkapanı Köprüsü, yeniden trafiğe açıldı.
Köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.
Köprü, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.
Unkapanı Köprüsü bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı. pic.twitter.com/VuC7JW8joO— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 11, 2022
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