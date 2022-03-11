Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray-Nevşehir kara yolu kar nedeniyle kapandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aksaray-Nevşehir kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oluyor.
Aksaray-Nevşehir kara yolu, Alayhan mevkiinden gidiş yönlü araç trafiğine kapandı.
Polis ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri mahsur kalanların yardımına koşuyor.
Karayolları ekiplerinin çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
Etiketler: Aksaray Kar Yağışı Nevşehir
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