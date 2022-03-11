Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar küreme aracıyla otomobil çarpıştı: 3 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da, kar küreme aracıyla çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kar küreme aracının sürücüsü gözaltına alındı.
M.K. yönetimindeki otomobil, Korkuteli-Fethiye kara yolu Küçüklü mevkiinde, A.Ü. idaresindeki Karayolları Bölge Müdürlüğ'üne ait kar küreme aracıyla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü M.K. ile araçta bulunan İ.K. ve A.A. yaşamını yitirdi.
Ölenlerin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.
Kar küreme aracının sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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