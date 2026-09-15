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Dünya
AA 15.09.2026 08:57

İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Rızai: İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın "müzakereye açığız" söylemine karşılık " İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok." dedi.

İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Rızai: İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok

Rızai, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın yeniden müzakere söylemlerine geri dönmesine yanıt verdi.

"ABD Başkanının 'müzakere yok'tan 'konuşmaya hazırız'a kadar karışık mesajlarına aldanmayın." ifadesini kullanan Rızai, şunları kaydetti:

"Petrol ve boğazlarla ilgili dengeler değişti. Durumu kurtarmaya çalışmak, yaklaşan şeyi durdurmaya yetmeyecek. İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok. Nokta!"

Son haftalardaki açıklamalarında İran ile görüşmeyeceklerini söyleyen Trump, dünkü açıklamasında "müzakereye açık" olduklarını belirtmişti.

İranlı yetkililer, ABD ile müzakerelere yeniden başlanması için Washington'un ablukayı ve ekonomik baskıları kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması gibi 17 Haziran'da iki ülke arasında imzalanan mutabakatta yer alan şartların karşılanmasını istiyor.

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