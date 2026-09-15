Az Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.09.2026 09:21

Evde bakım ödemeleri ailelerin hesaplarına yatırıldı

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı.

Evde bakım ödemeleri ailelerin hesaplarına yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006'dan bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık. Halihazırda 490 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet Desteği Destek Ödemesi
Sıradaki Haber
Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını belirtti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:43
Gram altında düşüş sürüyor
09:38
10 ilde terör örgütü operasyonu: 39 gözaltı
09:44
Gıdada fiyat manipülasyonuna geçit yok
09:13
Bakanlıktan okul alışverişi öncesi "güvenli ürün" uyarısı
08:58
İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Rızai: İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok
08:56
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluştu
FOTO FOKUS
Operasyon köpekleri zorlu görevlerde polisin yanında
Operasyon köpekleri zorlu görevlerde polisin yanında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ