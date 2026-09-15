Brent petrolün varili 107,52 dolardan işlem görüyor

Dün 109,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 105,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 107,52 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 103,18 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ve İran arasında müzakere olacağına ilişkin beklentilerin azalmasının küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın "müzakereye açığız" söylemine karşılık "İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok." açıklamasında bulundu.

Rızai, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD Başkanının 'müzakere yok'tan 'konuşmaya hazırız'a kadar karışık mesajlarına aldanmayın." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Petrol ve boğazlarla ilgili dengeler değişti. Durumu kurtarmaya çalışmak, yaklaşan şeyi durdurmaya yetmeyecek. İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok. Nokta!"

Son haftalardaki açıklamalarında İran ile görüşmeyeceklerini belirten Trump, dünkü açıklamasında "müzakereye açık" olduklarını ifade etmişti.

İranlı yetkililer, ABD ile müzakerelere yeniden başlanması için Washington'un ablukayı ve ekonomik baskıları kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması gibi 17 Haziran'da iki ülke arasında imzalanan mutabakatta yer alan şartların karşılanmasını istiyor.

Suudi Arabistan'ın petrol ihracatına yönelik arz endişeleri artıyor

Bununla birlikte, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Husilere yönelik operasyonlarına misilleme olarak, Husiler Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin 6 noktasında muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamayla, Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri, Ebha kenti ve Cazan bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak için acil durum protokollerine uymalarının ve yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemi vurgulandı.

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi. Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden daha sonra yapılan açıklamada, Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri, Ebha kenti ve Cazan bölgesindeki tehlikenin sona erdiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki ana petrol ihracat merkezi Yenbu'nun da olası tehlikelere karşı uyarı verilen noktalar arasında yer alması, ülkenin petrol ihracatında ilave aksama yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırıyor.

Bunun yanı sıra, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattının geçen hafta düzenlenen saldırıların ardından kapalı kalması da piyasalardaki arz endişelerini destekliyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle Suudi petrolünün Kızıldeniz üzerinden ihracatında kritik öneme sahip olan hat, ülkenin doğusundaki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu limanına bağlıyor.

Fed'in faiz artırım beklentisi petrol fiyatlarını baskılıyor

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştıracağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi petrol fiyatlarının yükselişini sınırlıyor.

Fed'in 2 gün sürecek faiz kararı toplantısı bugün başlayacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın çok yüksek ihtimalle faiz artırımına gideceği değerlendiriliyor.

Banka en son faiz artırımını Temmuz 2023’te gerçekleştirmişti. Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamalarla dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.

Yüksek faiz oranlarının ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak petrol talebini baskılayabileceği beklentileri ve güçlenen ABD dolarının petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirmesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 113,72 doların direnç, 98,72 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.