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Gündem
TRT Haber 15.09.2026 10:46

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantının öncelikli gündemi, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama olacak.

İlk toplantısını 24 Ağustos'ta yapan, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleriyle ilgili MYK'da değerlendirmelerde bulunulacak.

Yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürütülecek çalışmalar ele alınacak.

Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ABD-İran krizi başta olmak üzere dış politikadaki konular ile ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak.

Toplantı gündemine dair açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılacak.

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AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Terörsüz Türkiye Ömer Çelik
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