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Ekonomi
AA 15.09.2026 10:15

Hizmet üretim endeksi temmuzda arttı

Hizmet üretim endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda yüzde 1 artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi temmuzda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,8, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5 artarken gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,3 azaldı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 1 arttı

Hizmet üretim endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azalırken bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,9, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,2 artış kaydetti.​​​​​​​

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