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Eğitim
AA 15.09.2026 10:47

Bakan Tekin: PISA başarımız dünyada gündem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin: PISA başarımız dünyada gündem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekin, 2002’de yaklaşık 357 bin olan derslik sayısının bugün 760 bine yaklaştığını, öğretmen sayısının da 1 milyon 260 bine ulaştığını söyledi.

Eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yusuf Tekin, AK Parti iktidarları döneminde eğitime ayrılan payın artırıldığını belirtti. Tekin, müfredatın seyreltildiğini ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin başarının artmasını sağladığını ifade etti.

Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"(PISA) Ne okulları ne öğrencileri tespit ettik. Kendilerinin tespit ettiği steril bir ortamda sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık.

Sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk.

(Beyaz önlük uygulaması) Öğretmenlerimiz Devlet Memurları Kanunu'na tabi, Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış.

(Beyaz önlük) Kamu kurumu niteliğindeki okullarda mevzuata göre davranılması gerektiğini hatırlatıyorum.Buna karşı çıkanların 'yasakçı' eleştirisi yapmaları tutarsız.

(Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) Yüzde 30 oranında müfredatımızı hafiflettik. Bu haliyle müfredatımız hala biraz yoğun.

Önümüzdeki yıl bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne geçmiş olacağız.

(Adrese dayalı kayıt sistemi) Herkes kendi adres bölgesindeki okula kayıt yaptıracak, onun dışındaki yerlere kaydı sınırlandırdık. Sahadan pozitif bir dönüş var.

(Adrese dayalı kayıt sistemi) Veliler, adresine, evine en uygun okul diye tanımladığımız okula değil de başka bir okula kayıt yaptırmak istiyorsa, o illegal bir şey."

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