İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 49 yaşındaki Mehmet Keskin, çalıştığı esnada fenalaştı.

Keskin, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Keskin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Keskin için Karasu Kaymakamlığı'nda düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu ve Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Çınarbay ile mesai arkadaşları katıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Keskin'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a gönderildi.