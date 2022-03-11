3 Şubat'ta Samsun'daki Atatürk Parkı'na giden ve Onur Anıtı'na urgan asan iki kişi, çevredekiler tarafından uzaklaştırılmıştı.

Saldırı girişimi sonrası polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve şüpheliler kısa sürede yakalandı.

13 ayrı suçtan toplam 38 dosyaları bulunan kuzenler Celal Rahman Fidan ve Batuhan Fidan tutuklandı.

4 günlük saygı nöbeti

Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi "anıta saygı" nöbeti başlattı.

Anıt çevresinde gece gündüz nöbet tutan kalabalık, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı.

9'ar yıla kadar hapis cezası istendi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.