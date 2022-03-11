Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’da aralıklı ve yerel kuvvetli kar yağışı bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da bugün ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Yağışlar pazar günü etkisini kaybedecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul’da bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışları etkisini daha da arttıracak ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görülecek.
Yağışların, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul Meteoroloji
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