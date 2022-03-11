Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul’da bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışları etkisini daha da arttıracak ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görülecek.

Yağışların, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.