Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevliydi.

Silah kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen bir araca "dur" ihtarında bulundu.

Otomobilden açılan ateş sonucu polis memuru Cemal Bozkurt ile birlikte şehit düştü.

Şehit Komiser Yardımcısına son görev

Şehit Abdullah Yasir Binici için, İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Cenaze namazının ardından şehit Komiser Yardımcısı'nın cenazesi, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na toprağa verildi.

Saldırgan ölü ele geçirildi

Binici ile birlikte şehit olan polis Cemal Bozkurt için perşembe günü memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlenmişti. Şehit polis, memleketinde toprağa verilmişti.

Saldırı sonrası kaçan katil zanlısı da, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildi.