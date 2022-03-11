Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den "fırtına" uyarısı: Saatte 75 kilometre hız bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu. Şiddetli rüzgarın saatte 50-75 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına
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