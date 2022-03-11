Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 23:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
6 ilde usulsüz engelli raporu operasyonu: 51 tutuklama
6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, usulsüz engelli raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik ve istirahat sağlık raporu alınmasını sağladıkları iddiasıyla 93 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 51'i tutuklandı.
Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
Aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ile 1 eczacının da bulunduğu 93 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi.
Yakalanan 93 şüpheliden 51'i tutuklandı
Gözaltına alınan 93 şüpheliden işlemleri tamamlanan 67'si Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 51'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Haberler
- 00:24
- 00:22
- 00:16
- 00:17
- 00:11
Sıradaki Haber
İstanbul'da adliyeye bıçakla girmeye çalışan kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz