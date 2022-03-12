İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesindeki iş yerinde horoz dövüştürülüp bahis oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yeri sahibi ve horoz dövüştüren 6 şüpheliyi gözaltına aldı, ringde dövüştürülmek üzere bulunan 9 horozu barınağa teslim etti.

İş yerinde bahis oynadıkları tespit edilen 71 kişiye 129 bin 149 lira idari para cezası uygulandı.