Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te horoz dövüştüren 71 kişiye 129 bin 149 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te horoz dövüştüren 71 kişiye toplam 129 bin 149 lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesindeki iş yerinde horoz dövüştürülüp bahis oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, iş yeri sahibi ve horoz dövüştüren 6 şüpheliyi gözaltına aldı, ringde dövüştürülmek üzere bulunan 9 horozu barınağa teslim etti.
İş yerinde bahis oynadıkları tespit edilen 71 kişiye 129 bin 149 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Gaziantep
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