Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonaları Türkiye Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman ve 2 arkadaşının içinde olduğu arazi aracı saat 11.00 sıralarında, yamaç paraşütü yapmak için gittikleri Hasan Dağı yolu Damdaş mevkiinde kara saplandı.

Kahraman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yaklaşık 5 saattir mahsur kaldıklarını belirtti.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, kara saplanan araca ulaşarak, 3 kişiyi saat 16.30 sıralarında kurtardı.