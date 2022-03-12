Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 18:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Araçları kara saplanan 3 paraşütçüyü AFAD ekibi kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da yamaç paraşütü için Hasan Dağı'na giden 3 sporcunun araçları kara saplandı. Ekiplerden yardım isteyen sporcular, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonaları Türkiye Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman ve 2 arkadaşının içinde olduğu arazi aracı saat 11.00 sıralarında, yamaç paraşütü yapmak için gittikleri Hasan Dağı yolu Damdaş mevkiinde kara saplandı.
Kahraman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yaklaşık 5 saattir mahsur kaldıklarını belirtti.
İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, kara saplanan araca ulaşarak, 3 kişiyi saat 16.30 sıralarında kurtardı.
Son Haberler
- 19:23
- 19:19
- 18:31
- 18:34
- 18:19
Sıradaki Haber
Gaziantep'te horoz dövüştüren 71 kişiye 129 bin 149 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz