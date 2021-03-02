İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sokak kısıtlaması Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur" sözlerine yer verildi.