Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 10:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Valiliğinden kısıtlama açıklaması
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valiliği sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, ''Kısıtlama Cuma saat 21.00 ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00 ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur'' dedi.
İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Sokak kısıtlaması Cuma saat 21.00 ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00 ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur" sözlerine yer verildi.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması,— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 2, 2021
Cuma saat 21.00 ile Cumartesi 05.00 arasında ve
Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır.
Cumartesi günleri saat 05.00 ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.
Genelgenin ayrıntıları için:
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