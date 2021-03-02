Olay, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi.

Otomobille seyreden M.Y., oğulları C.Y., H.Y. ve yeğeni C.Y. ile başka bir otomobildeki Ü.A. C.K. ve O.K. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Y., oğulları ve yeğeni ile, diğer otomobildekilere saldırdı. Kavgada C.K. ve Ü.A. bıçakla yaralandı, O.K. ise darbedildi. Saldırganlar, yoldan geçen bir araca da tekme atarak hasar verdi.

Polis ekiplerince yakalandılar

Polis, olayın ardından kaçan 4 şüpheliyi takibe aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, aracın plakasını belirleyen ekipler, 4 şüpheliyi bir ara sokakta yakaladı.

Araçta yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir ekmek bıçağı ele geçirildi. Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Bıçakla yaralanan Ü.A. ve C.K.'nın ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin kavga sonrası kaçtığı anlar kameraya yansıdı.