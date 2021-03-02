Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinin Suriye sınırında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 kişi tespit edildi.

Hudut birliklerince yakalanan 3 Suriyeli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu yakalanan S.M.K.'nin, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan terörist, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Diğer kişilerin ise İl Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edildiği öğrenildi.

