Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i terörist 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 1'i terörist 3 Suriyeli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinin Suriye sınırında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 kişi tespit edildi.
Hudut birliklerince yakalanan 3 Suriyeli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu yakalanan S.M.K.'nin, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan terörist, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Diğer kişilerin ise İl Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edildiği öğrenildi.
Etiketler: PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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