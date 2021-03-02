Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız" dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, "Kontrollü Normalleşme" dönemine ilişkin açıklama yaptı.
Memişoğlu, "Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız. Aman Dikkat! Öğrencimize, yaşlımıza, esnafımıza, vatandaşımıza Güveniyoruz. Şimdiye kadar gösterdikleri özveriye bundan sonra gösterecekleri hassasiyete çok teşekkürler" sözlerini kullandı.
Yüksek riskli gruptayız,Salgın bitmedi.Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız.Aman DİKKAT!— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) March 2, 2021
öğrencimize, yaşlımıza,esnafımıza,vatandaşımıza GÜVENİYORUZ. Şimdiye kadar gösterdikleri özveriye bundan sonra gösterecekleri hassasiyete çok TEŞEKKÜRLER
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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