Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 09:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince can salıyla denize bırakılan 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Sivrice açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk kara sularına ittiği 2 can salı içerisindeki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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