Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 10 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kayseri merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen, muvazzaf ve daha önce ihraç edilmiş askeri personelin aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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