İstanbul Üniversitesi, geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Cerrahpaşa International çatısı altında uluslararası hastalara hizmet vermek üzere ilanda belirtilen 5 yabancı dilden en az birine hakim olan 10 hasta bakıcı da istihdam edecek.

1 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda çeşitli kriterlere göre 30 hasta bakıcı alınacağı açıklandı.

İlanda belirtilen 20 hasta bakıcının yanı sıra geri kalan 10 hasta bakıcı için özel şartlar aranıyor. Hasta iletişim biriminde görevlendirilmek ve uluslararası hasta hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Boşnakça dillerinden en az birini iyi derecede bilen 10 hasta bakıcı da görevlendirilecek.

