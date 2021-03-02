Gökçebey ilçesine bağlı Muharremler köyünde oturan Gökhan Eroğlu, 3 yıl önce atık malzemelerden 2,5 ton yük taşıyabilen tarım aracı üretti. Motosiklet motoru ve otomobil şanzımanını birleştirerek yaptığı tarım aracı büyük ilgi gördü. Özel bir şirkette maden işçisi olarak çalışan Eroğlu, kendini geliştirerek bu kez de traktör imal etti.

Köylülerin ve ailesinin desteğiyle çalışmalara başlayan Eroğlu, 3 otomobil şanzımanını birleştirdi. 30 ileri 15 geri vitesli 4 çekişli traktörü 20 bin lira maliyet ile yapmayı başardı. 5 ton yük taşıma kapasiteli traktör, tüm arazi şartlarında emsallerinden daha atak ve güçlü olmasıyla dikkat çekti. Tüm aksamını evinin alt katındaki garajda kendi becerisiyle yapan Eroğlu, traktörüne Gök-Türk adını verdi.

Kendisini sürekli geliştirdi

Köylülerin 'Yerli Elon Musk' adını koyduğu Eroğlu, çalışma azmiyle ilçede de örnek olarak gösterilmeye başlandı. Evli ve 1 çocuk babası Gökhan Eroğlu, ortaokul mezunu olduğunu, ancak küçük yaşlardan itibaren araçlara ve makinelere ilgisinin bulunduğunu söyledi.

Sürekli okuduğunu ve deneme yanılma yöntemiyle kendisini geliştirdiğini anlatan Eroğlu, aracı yaparken yaşadığı deneyimi anlattı:

"İlk önce yaptığım traktör 10 ileri, 5 geri vites olarak tek çekerdi. Daha güçlü ve daha iyisini yapmaya karar verdim. Ardından 30 ileri 15 geri vites olan bu traktörümü yaptım. 4 çeker bir araç. Bununla 5 ton yükü rahat çekebiliyorum. Sanayiden çıkma malzemelerle yaptım. Bir kısmını da sıfır malzeme alarak yaptım. Traktör bana 20 bin liraya mal oldu.”