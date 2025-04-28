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Türkiye
AA 28.04.2025 14:12

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleriyle Sakarya'nın kıyı kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) beklendiği belirtildi.

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Kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtınanın gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Teleferik seferleri yapılamıyor

Kentteki kuvvetli rüzgar nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında sefer yapılamıyor.

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