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Türkiye
AA 28.04.2025 12:02

Yangında mahsur kalan çocukları polis kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında evdeki 2 çocuk, aynı apartmanda yaşayan 2 polis memuru tarafından kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

Çocukların sağlık durumu iyi 

Yangın anında evde yalnız olan 2 çocuk, aynı apartmanda yaşayan 2 polis memuru tarafından kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan çocukları polis kurtardı

Kurtarma anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dumanların evin penceresinden çıkmaya başlaması, polis memurlarının pencerenin demirliklerini çıkararak evin içine girdiği, çocukları bulup dışarı çıkardığı anlar yer aldı.

Dumandan etkilenen 2 çocuk olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın, Erbaa Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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