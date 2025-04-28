Meteoroloji'den 13 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) bekleniyor.

Fırtına yarın gece saatlerine kadar etkili olacak.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.