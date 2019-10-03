İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara03 Ekim 2019 Perşembe 11:23 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 12:54
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünün duyurusunda, "26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır" bilgisine yer verildi.
Bu arada depremde hasar gören mühendislik fakültesinin ana binasındaki dersler de kampüsteki yeni binalara alındı.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Biriminin sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline karar verilmiştir.
Aydın, Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitime ara verilmesi nedeniyle bu süre zarfında binanın tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesine taşınmasına karar verildiğini açıkladı.
Üniversitenin ayrıca Avcılar yerleşkesindeki Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesinin faaliyetleri de geçici bir süre durdurulacak.
Kaynak: AA, DHA