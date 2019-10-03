İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünün duyurusunda, "26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır" bilgisine yer verildi.

Bu arada depremde hasar gören mühendislik fakültesinin ana binasındaki dersler de kampüsteki yeni binalara alındı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Biriminin sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline karar verilmiştir.

Aydın, Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitime ara verilmesi nedeniyle bu süre zarfında binanın tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesine taşınmasına karar verildiğini açıkladı.

Üniversitenin ayrıca Avcılar yerleşkesindeki Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesinin faaliyetleri de geçici bir süre durdurulacak.

Kaynak: AA, DHA