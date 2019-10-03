Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Ağrılı Süheyla Demir, 17 yaşındayken kaçırılan kızı Hayal Demir için eyleme katıldı.

Böylece aile sayısı 51'e yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı.

Anne Demir, yaptığı açıklamada, kızı Hayal'in lise son sınıfta okurken kaçırıldığını söyledi.

Köyde yaşadıklarını, kızlarının ise merkezdeki bir lisede okuduğunu, pansiyonda kaldığını anlatan Demir, "Kızımla bir kez telefonda görüştüm, pişman gibiydi. Konuşurken zorlanıyordu, bir daha da aramadı." dedi.

Kızı Hayal'e seslenen anne Demir, "Lütfen Hayal, ailene dön. Burada seni bekliyoruz, sen bizim kızımızsın. Hiçbir şey, hiç kimse için hayatını mahvetmene değmez. Dönüp gel, bu acıyla yanan yüreğimize bir su serp. Bizi duyuyorsan küçük kardeşinle seni almaya geldim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki bütün anneleri yanlarında görmek istediklerini belirten Demir, "Sizler de annesiniz, lütfen bize arka çıkın. Bize arka çıkın ki evlatlarımız dönsün, gelsin. Acımıza destek olun, bize katılın. Herkesi bekliyoruz. Çektiğimiz bu acı canımıza yetti, artık dayanamıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA, TRT Haber