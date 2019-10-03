Türkiye
Balıkçıların bulduğu eski harp mayını imha edildi03 Ekim 2019 Perşembe 10:56 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 12:07
Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayını imha edildi.
[Milli Savunma Bakanlığı tarafından imha edilen eski harp mayını. Fotoğraf: AA ]
Riva'da balıkçılar tarafından eski harp mayını bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, eski harp mayınının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildiğini duyurdu.
İstanbul Riva’da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/I4dMuLGet4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2019
Kaynak: AA