İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü şekilde kendini hakim, savcı, başkomiser olarak tanıtarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği öne sürülen 46 şüpheli tespit edildi.

İhbar ve teknik takip sonucu belirlenen şüphelileri yakalamak üzere İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 zanlı yakalandı.

3 kişinin başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenilirken, firari 7 şüpheliyi yakalamaya yönelik ekiplerin çalışmaları sürüyor.