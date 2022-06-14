Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde, kendisini hakim, savcı ve başkomiser olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü şekilde kendini hakim, savcı, başkomiser olarak tanıtarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği öne sürülen 46 şüpheli tespit edildi.
İhbar ve teknik takip sonucu belirlenen şüphelileri yakalamak üzere İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 zanlı yakalandı.
3 kişinin başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenilirken, firari 7 şüpheliyi yakalamaya yönelik ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Dolandırıcılık İstanbul
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