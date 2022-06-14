Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dereköy Sınır Kapısı yük taşımacılığına açılıyor
Kırklareli'nden Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı, 5 ton altı yük taşımacılığına açılacak.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, sınır kapısından 4 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 5 ton altı yük taşımacılığı yapan ticari araçların geçişlerine izin verileceğini söyledi.
Dereköy Sınır Kapısı'nın, başta Edirne'deki sınır kapılarında olmak üzere yoğunluğu azaltacağına inandığını ifade eden Ekici, ticari faaliyete yönelik hazırlıkların devam ettiğini kaydetti.
"İhracatımızın artmasında rol alabilmek için var gücümüzle çalışacağız"
Yük taşımacılığı yapan firmaları Kırklareli üzerinden ihracat yapmaya davet eden Ekici, "Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefi var. Bu yıl rekorlar kırıyoruz. Biz de ülkemizin gelişmesinde, ihracatımızın artmasında rol alabilmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.
Etiketler: Kırklareli
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