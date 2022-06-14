Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda kamyon devrildi: Yol trafiğe kapandı
[Fotoğraf: AA ]
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Otoyol Çeşme istikametine ulaşıma kapandı.
İzmir'de Y.K. idaresindeki tuğla yüklü kamyon, İzmir-Çeşme Otoyolu İkiztepe Viyadüğü'nde kontrolden çıkarak yola devrildi.
Yaralanan Y.K., 112 Acil Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yola saçılan tuğlalar nedeniyle otoyol, Çeşme istikametine ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tuğlaların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Etiketler: İzmir Trafik Trafik Kazası
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