Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü DHKP/C'nin sözde 6 yöneticisi yakalandı
[Kolaj: TRT Haber]
İstanbul'da DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C silahlı terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
Gazi mahalli alan yapılanması ve sözde halk meclisi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlenen kişilere yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda bulunan materyallere el konuldu. 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: DHKPC/C Terör Örgütü
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